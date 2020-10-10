Barış Pınarı'nda 2 terörist öldürüldü!

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.