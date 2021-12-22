Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasına devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek, 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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