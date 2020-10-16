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İddianamede şüphelilerin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha Barış Atay'a saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

Bir şüpheli hakkında "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 3 yıl 10 ay, 2 şüpheli hakkında da "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.