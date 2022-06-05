Baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar!

Kahta'da HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı´nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü Mesire Alanı´nda piknik yapanlar, suyun yükselmeye başladığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

DHA'nın haberine göre ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 kişiyi bulundukları yerden halatlarla kurtardı. Kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.