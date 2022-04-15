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Banka şikayet etti! Bankamatiği yanıltan dolar!

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir çeteye operasyon düzenledi. Çete tarafından basılan dolarların bankamatik tarafından kabul edildiği ve bankanın şikayette bulunduğu öğrenildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

15.04.2022 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Banka şikayet etti! Bankamatiği yanıltan dolar
Banka şikayet etti! Bankamatiği yanıltan dolar!
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DHA

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BANKAMATİK SAHTE DOLARI KABUL ETTİ

Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi.

ÖZEL BİR BANKA 180 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI

Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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