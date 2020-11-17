Yapı Kredi Bankası 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla İstanbul il ve ilçelerindeki tüm şubelerinde mesai saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında olacağını duyurdu. Yedekleme planı çerçevesinde bazı şubelerden geçici olarak hizmet verilemeyeceği de belirtildi.