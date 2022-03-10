Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Mart ile biten haftada 43 milyar 537 milyon 168 bin lira azalarak 5 trilyon 852 milyar 160 milyon 773 bin liraya geriledi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 347 milyar 867 milyon 785 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,69 azalışla 3 trilyon 280 milyar 523 milyon 543 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 240 milyar 760 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 138 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 4 Mart itibarıyla 607 milyon dolarlık azalış görüldü.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 744 milyar 808 milyon 283 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,23 artışla 648 milyar 535 milyon 795 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,10 yükselişle 321 milyar 32 milyon 673 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 279 milyar 121 milyon 159 bin lirası konut, 8 milyar 445 milyon 160 bin lirası taşıt ve 457 milyar 241 milyon 964 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Mart ile biten haftada 25 milyar 318 milyon 344 bin lira artarak 5 trilyon 30 milyar 724 milyon 982 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,58 artış kaydetti.
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