Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 92 milyar 83 milyon TL net dönem karına ulaştı. Sektörün 2020 yılındaki kârı 58 milyar 503 milyon lira seviyesindeydi.
2020 yılı ile karşılaştırıldığında kârdaki artış yüzde 57,4'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık kârını elde eden bankacılık sektörü, aylık bazda geçen yılın ilk iki ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının süre gelen etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre kârında düşüş yaşandı. Devam eden aylarda ise kârlarını artırmayı başaran bankacılık sektörü özellikle son çeyrekte ciddi sıçrama yaptı.
Geçen yılın son çeyreğinde 35,1 milyar lira kâr elde eden bankacılık sektörü tüm zamanların en yüksek çeyreklik kârına ulaştı. Geçen yılın aralık ayındaki 16,8 milyar liralık kâr da tarihin en yüksek aylık kârı olarak kayıtlara geçti.
BDDK verilerine göre 2020 yılında yüzde 11,4 olan sektörün ortalama öz kaynak kârlılığı, 2021 yılında yüzde 15,3 seviyesine yükseldi.
BANKALARIN FAİZ GELİRİ 641.5 MİLYAR LİRA
Bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2020'ye göre yüzde 51,5 arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla 641,5 milyar lira olan bankaların toplam faiz geliri, 2020 yılında 423,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 443,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 96,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 21,7 milyar lirası kredi kartlarından, 46,6 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 277,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
BANKALARIN FAİZ GİDERİ 376 MİLYAR LİRA
Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2020'ye göre yüzde 80,2 artarak yaklaşık 376 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında bankaların faiz gideri toplamı 208,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.
Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 89,7 yükselişle 233,4 milyar liraya çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 62,1'i mevduata ve yüzde 8,5'i bankalara verilen faizlerden oluştu.
Bankaların net faiz geliri, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 23,6 artarak 265,6 milyar lira oldu.
Türk bankacılık sektörünün son 5 yılda elde ettiği dönem net karı (milyon TL) şöyle:
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