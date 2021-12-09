Banka şubesine silahlı saldırı

HABERTURK.COM

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerindeki banka şubesine gelen ve başında kask olan kişi, bir süre banka önünde bekledi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, daha sonra bankaya doğru birkaç adım atan kimliği belirsiz kişi, montunun içine gizlediği silahı çıkararak bankaya doğru 4 el ateş etti. Şahıs daha sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı saldırı sabah banka çalışanlarının mesaiye gelmesi ile ortaya çıktı. Banka çalışanlarının ihbarı ile olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda bankayı kurşunlayan kişinin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.