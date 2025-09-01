Balıkesir Sındırgı'da deprem
AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.09'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 23.09'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.