Balıkesir Sındırgı'da deprem: Sındırgı 4,5 ile sallandı!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önce 4 büyüklüğünde bir deprem ardından 4,5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından anbean paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 20.08 ve 23.03'te kayıtlara geçti. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Sındırgı'da son depremler...
Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. Buna göre; saat 20.08'de Sındırgı 4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Ardından saat 23.03'te bir başka sarsıntı daha meydana geldi! Deprem bilgileri, AFAD üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Balıkesir Sındırgı'da son dakika...
SINDIRGI'DA DEPREM!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.62 kilometre aşağısında oldu.
BALIKESİR SINDIRGI DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km
SINDIRGI BİR DEPREMLA DAHA SALLANDI
Sındırgı'da saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem yerin 6.93 kilometre altında oldu.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:23:03:19 TSİ
Enlem:39.20917 N
Boylam:28.24306 E
Derinlik:6.93 km
