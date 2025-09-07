Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. Buna göre; saat 20.08'de Sındırgı 4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Ardından saat 23.03'te bir başka sarsıntı daha meydana geldi! Deprem bilgileri, AFAD üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Balıkesir Sındırgı'da son dakika...