        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 7 Eylül 2025 Sındırgı'da ne zaman, saat kaçta deprem oldu?

        Balıkesir Sındırgı'da deprem: Sındırgı 4,5 ile sallandı!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önce 4 büyüklüğünde bir deprem ardından 4,5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından anbean paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 20.08 ve 23.03'te kayıtlara geçti. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Sındırgı'da son depremler...

        Giriş: 07.09.2025 - 20:40 Güncelleme: 07.09.2025 - 23:16
          Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. Buna göre; saat 20.08'de Sındırgı 4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Ardından saat 23.03'te bir başka sarsıntı daha meydana geldi! Deprem bilgileri, AFAD üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar Balıkesir Sındırgı'da son dakika...

          SINDIRGI'DA DEPREM!

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.62 kilometre aşağısında oldu.

          BALIKESİR SINDIRGI DEPREM BİLGİLERİ

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Sındırgı (Balıkesir)

          Tarih:2025-09-07

          Saat:20:08:19 TSİ

          Enlem:39.17917 N

          Boylam:28.16694 E

          Derinlik:9.62 km

          SINDIRGI BİR DEPREMLA DAHA SALLANDI

          Sındırgı'da saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem yerin 6.93 kilometre altında oldu.

          Büyüklük:4.5 (Mw)

          Yer:Sındırgı (Balıkesir)

          Tarih:2025-09-07

          Saat:23:03:19 TSİ

          Enlem:39.20917 N

          Boylam:28.24306 E

          Derinlik:6.93 km

