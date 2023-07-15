Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme! Enkaz altında kalan kişi kurtarıldı
Kontrollü yıkım yapıldığı esnada meydana gelen çökme sonrası enkaz altında kalan kişi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye nakledildi
Giriş: 15.07.2023 - 17:42
Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası enkaz altında bir kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası enkaz altındaki kişi kurtarılarak hastaneye nakledildi.