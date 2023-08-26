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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bakırköy'de bir kişiyi yaralayan Pitbull'un sahipleri yakalandı

        Bakırköy'de bir kişiyi yaralayan Pitbull'un sahipleri yakalandı

        İstanbul Bakırköy'de bir kişiyi bacaklarından yaralayan Pitbull cinsi köpeğin sahipleri yakalandı. Köpeğin sahiplerine 66 bin 798 lira para cezası kesilirken, köpek de barınağa teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:28
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        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
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        Bakırköy'de Ahmet Donanmaoğlu'na saldıran Pitbull cinsi köpeğin sahibi oldukları tespit edilen E.A. ile E.Y.'ye 66 bin 798 lira para cezası yazıldı. Pitbull hayvan barınağına teslim edilirken E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan Pitbul cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde köpeğin E.A. ile E.Y. isimli 2 kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilere 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 66 bin 798 lira para cezası kesilirken, E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Donanmaoğlu'nu ısıran köpek ise Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kulübesinde yatan köpeğin Donanmaoğlu'nu görünce birden kulübeden çıktığı ve adama saldırdığı, adamın dakikalarca köpek tarafından saldırıya uğradığı anlar yer aldı.

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        #pitbull saldırısı
        #Bakırköy
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        #Son dakika haberler
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