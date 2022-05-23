Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan tır, devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı tır, Marmaray alt geçidine takıldı.

Savrulan tır dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki 34 RC 9929 plakalı otomobile çarptı. Tır, çarpmanın ardından devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin, devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.