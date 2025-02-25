DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Birbirimizin rengine, kimliğine, dinine, kültürüne saygı duyacağız. Alın size birlikte, güçlü, demokratik bir Türkiye. Bu Türkiye'yi biz istiyoruz, bunun mücadelesini yürütüyoruz." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca Kars'ın Kağızman Belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştirdi.

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Bu şekilde "sandık sonuçlarının yok sayılmaya çalışıldığını" savunan Bakırhan, "Kayyumlarınızı geri çekin." diye konuştu.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerine değinen Bakırhan, Hakkari ile Edirne'deki annelerin gözyaşlarının ayrılamayacağını, şimdi bembeyaz bir sayfanın açılabileceğini belirtti.

Bakırhan, "Birbirimizin rengine, kimliğine, dinine, kültürüne saygı duyacağız. Alın size birlikte, güçlü, demokratik bir Türkiye. Bu Türkiye'yi biz istiyoruz, bunun mücadelesini yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Atacakları adım ve alacakları her kararın sadece 85 milyonun değil, henüz doğmamış çocukların da geleceğini etkileyeceği bir dönemden geçildiğini savunan Bakırhan, adımlarını buna göre attıklarını vurguladı.

Mutluluğun demokrasiden geçtiğini dile getiren Bakırhan, "Yüz yıllık acılı defteri kapatıp, Türkiye'yi barışa ulaştıracak iradeyi ortaya koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti için başvuruda bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine, konunun teknik mevzuat olduğunu, heyet adına bir şey söylemeyeceğini belirtti.