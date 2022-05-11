İzmir'deki bakıcı dehşetinde korkunç itiraf!

DHA

Korkunç olay, dün saat 08.30 sıralarında bir evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, evin salonundaki tartışmada G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalmasıyla G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, kontrollerinde Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı, Büyükbaş'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sait Ali Büyükbaş

'BANA KÖTÜ DAVRANIYORDU'

Olayın ardından gözaltına alınıp sorgusunda suçunu itiraf eden bakıcı G.B.'nin polise verdiği ifadede, "Bana kötü davranıyordu. Son olarak olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.

Polisteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen G.B. tutuklandı.