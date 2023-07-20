WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?
En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar sosyal medya üzerinden mesaj gönderimininde problem yaşadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" sorularını gündeme getirdi? İşte 19 Temmuz WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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WhatsApp çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getirirken, "WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin yetkililerden son açıklamalar...
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WHATSAPP’TA ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI
En popüler sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp’ta, 19 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı erişim problemi yaşandı.
TSİ 23.00 itibarı ile başlayan sorun yaklaşık 50 dakika sürdü.
Kullanıcıların bir kısmında sorun halen devam ederken erişim problemi büyük ölçüde düzeldi.
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaşanan soruna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Sayan, Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olduğunu, Türkiye'deki kullanıcıların da bu sorundan kısmen etkilendiğini; durumun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından takip edilmekte olduğunu belirtti.
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BİRÇOK ÜLKEDE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI
WhatsApp’ta yaşanan erişim sıkıntısı, Türkiye ile beraber birçok ülkede eş zamanlı olarak görüldü.