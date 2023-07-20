WhatsApp çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getirirken, "WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin yetkililerden son açıklamalar...