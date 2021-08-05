Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van’da 3, Mardin’de 1, Hakkari’de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.