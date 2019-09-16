Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul zilini telefon melodisi yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk Instagram'da yaptığı paylaşımda, telefon melodisini okul zili yaptığını açıkladı.

Selçuk, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" dedi.

Bakan Selçuk'un paylaşımını 350 bini aşkın kullanıcı görüntüledi.

Okul zilinin bestesini yapan Nil Karaibrahimgil, Hürriyet gazetesindeki köşesinde ise, besteden hiçbir ücret almadığını belirterek, "Teneffüs şarkısını yapmak benim için onurdur" dedi.