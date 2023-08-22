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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya'dan 'kaçak göçmen' açıklaması - Güncel haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

        İçişleri Bakanı Yerlikaya kaçak göçmenlerle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:29
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        Bakan Yerlikaya: 59 insan taciri yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerin 37'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, kaçak göçmenlerle ilgili açıklamasına şöyle devam etti: "Gayet iyi gidiyoruz. Göçmenler 2'ye ayrılıyor. Düzenli göçmenler ve düzensiz göçmenler. Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423´ü ikamet izni olarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta.

        Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. İstanbul'u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulanması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkının olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik."

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