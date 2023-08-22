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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerin 37'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, kaçak göçmenlerle ilgili açıklamasına şöyle devam etti: "Gayet iyi gidiyoruz. Göçmenler 2'ye ayrılıyor. Düzenli göçmenler ve düzensiz göçmenler. Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423´ü ikamet izni olarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta.

Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. İstanbul'u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulanması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkının olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik."