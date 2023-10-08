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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya: "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 2 bin 554 firari yakalandı

        "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "'Kahramanlar' operasyonları kapsamında tüm Türkiye´de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:52
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        Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını açıkladı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

        Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildiren Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

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        Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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