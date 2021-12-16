Asgari ücretle belirlenen yeni rakamla ilgili olarak yazılı bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
TİSK, Türk-İş ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının sonunda tamamlanacak süreci 15 günde tamamlayarak ve ilk defa erken bir tarihte sonuca ulaştırarak asgari ücretin belirlenmesine katkı sağlamışlardır. İşçi ve işveren taraflarının olağanüstü anlayışlı tavırları, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı açısından fevkalade önemli bir sorumluluğun göstergesi olduğu kadar aynı zamanda sosyal dayanışmanın sosyal barışın sürdürülmesini de sağlayan bir etki yapmıştır. Kendilerine bu tutum ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
"KALICI BİR İYİLEŞME SAĞLANDI"
Asgari ücret, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendi. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre % 50’nin üzerinde artış yapıldı. Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Böylece, çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı.
2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek, hem istihdamı koruyacak, hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlenmiştir.
2022 yılı asgari ücreti Brüt 5.004 TL, Net 4.253,4 TL oldu.
"YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE ARTIŞ"
Bu artış ile net asgari ücrette, 2021 Kasım ayı enflasyon oranının yaklaşık 30 puan üzerinde artış oldu. Böylece Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre % 50’nin üzerinde artış yapılmış oldu. Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı. Aynı dönemde reel olarak ise (Kasım ayı itibarıyla) % 235,87 oranında artış gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Emekçiyi koruyan, iş yerini ve üretimi sürdürmeyi amaçlayan bu kararın başta emekçilerimize, işverenlere ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.
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