Bakan Varank'tan yerli tanı kiti açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuştu.

İşte Bakan Varank'ın öne çıkan açıklamaları:

-Tıbbi tanık kitleri önemli teknolojilerde bir tanesi. TÜBİTAK'ın desteklerine ek olarak KOBİ'lerden ürün odaklı projelerini talep ettik. Bir haftada 446 başvuru aldık. Değerlendirme sürecinin ardından 35 projeyi destekleme kararı aldık.

-Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz. Selim Hanay Hoca kovid-19'u erken aşamada tespit ödemesine yönelik yenilikçi bir kit geliştiriyor. Hastalık belirtileri daha ortaya çıkmadan 30 dakikada sonuç alınması belirleniyor. Nano mekanik bir sistem içeriyor.

-Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.

SİNGAPUR'LA İŞBİRLİĞİ

-Teknoloji üreten firmalarla müşterileri arasındaki etkileşim artacak, hizmet alımları desteklenecek. Her iki çağrıya başvuruları yarın almaya başlayacağız

-Sağlık Bakanlığı'nın hayat eve sığar uygulaması bu uygulamada güvenli alan seçeneği bakanlığımızın koordinasyonunda oluşturuldu. Diğer ülke uygulamalarını detaylı inceledik ve Singapur'la işbirliği yaptık, deneyimlerinden yararlandık. Bir firmamız bu sürece öncülük etti. Uygulama test edildi. Uygulamada herhangi bir alanda güvenli alan karekodu oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında bu karekodun çıktısını asabiliyorsunuz.

-Kişiler o alana girişte ve çıkışta karekodu okuyorlar. Aynı zaman diliminde aynı alanda bulunanlar sunucularda kaydedilmiş oluyor. Bu yazılım sayesinde gittiğimiz herhangi bir yerde vaka varsa siz de test takip sürecine dahil oluyorsunuz.