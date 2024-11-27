Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ile görüşme talebi ile ilgili açıklama yaptı.

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Tunç açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz ay terörist başıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz."