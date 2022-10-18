"FETÖ'nün finans ayağında 543 gözaltı gerçekleştirildi"

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konuşmasında, "Gazi Turgut Aslan operasyonu, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik alınan soruşturma izinleri kapsamında bu sabah başlamıştır. " diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bir şafak operasyonu değildir. Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgütten kopuşları engelleme, örgütü canlı tutma ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya devam edilmesi konusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri tamamen yurt dışı kaynaklıdır. 3-6 bin lira arasında örgüt mensupların, örgüt yöneticileri tarafından aktarılan bir sistem. Bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."