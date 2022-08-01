Bakan Soylu duyurdu! Cemevlerine saldırıda yeni gözaltı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı."
Soylu, açıklamasına şöyle devam etti: Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır."
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İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Ozan K.'nin (24), Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 cemevine yönelik saldırısında 1 kadın, kesici aletle yaralanmıştı. Ahmet Ozan K., saldırının ardından Eskişehir'deki arkadaşının yanına kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ahmet Ozan K.'nin emniyette sorgusu sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Asayiş Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışma sonucu 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayda gözaltı sayısı, 2'ye yükseldi.
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