Bakan Soylu'dan yoğun kar yağışı öncesi inceleme

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.