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        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 oranında artırdıklarını belirterek "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 09:44
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

        Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."

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