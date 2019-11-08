TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

Pekcan,"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.