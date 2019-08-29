Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıkladı. Pekcan, plan çerçevesinde 5 hedef sektör 17 hedef ülke belirlendiğini söyledi. Bu sektörlerin otomotiv, makina, kimya, işlenmiş gıda, elektrik olduğunu kaydeden Pekcan "İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ PAYI YÜZDE 3.5'TEN YÜZDE 5'E YÜKSELECEK

İhracat Ana Planı çerçevesinde İhtisas Serbest Bölgeleri ile 2023 yılına kadar yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatının payını yüzde 5'e çekmeyi hedeflediklerini aktaran Pekcan, ihracat desteklerinde otomasyon çalışmalarını bu sene tamamlayacaklarını ifade etti. Eximbank'ın verdiği desteği 70.4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Pekcan, Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacağını söyledi.