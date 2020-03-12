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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son günlerde koronavirüs salgını sebebiyle artan fiyatlarla ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Pekcan "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.

Pekcan bunun yanında "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTELERİ İNCELENECEK

Bu sabah itibarıyla marketlerde gıda tezgahlarının dolu olduğunu belirten Bakan Pekcan "Marketlerde ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan bunun yanında Reklam Kurulu'nun, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacağını açıkladı.