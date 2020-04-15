Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." dedi.

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