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Milli Eğitim Bakanı Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, "10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu" açıklamasında bulundu

Giriş: 19.02.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Özer, nakil olan öğrenci sayısını açıkladı! - Haberler
Bakan Özer, nakil olan öğrenci sayısını açıkladı
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AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptıklarını ifade eden Özer, Kilis'in depremden sonra hızla toparlandığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını dile getiren Özer, şunları söyledi: "Biliyorsunuz yarın 71 ilde okullarımız eğitim öğretime başlıyor. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Biz Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek. İnşallah yarından sonra da bu 10 ilimizde eğitim öğretimin nasıl olacağına yönelik kapsamlı açıklamayı sizlerle paylaşacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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