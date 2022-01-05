Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.
AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4.5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu:
"EĞİTİME ARA VERİLEN SINIF SAYISI 2 BİN 378"
"Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."
3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarının her geçen gün yükseldiğine işaret eden Özer, şöyle devam etti:
"OKULLARDA ALARM SÖZ KONUSU DEĞİL"
"3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40.5. Süreç yaklaşık 4.5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek."
Özer, Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurgulayarak, kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.
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