Son dakika... Çevre Bakanı Kurum: Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul ÇED sürecinde sona yaklaştık. Çok kısa bir süre içinde tüm bu çalışmaları içeren raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız.

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