Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'nda: Hem Fethi kutlayacağız hem fidan dikeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Pazar günü İstanbul'un Fethinin 569'uncu yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Atatürk Havalimanı hakkında konuşan Kurum, "Pazar günü burada büyük bir coşkuyla, heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Fethin 569'uncu yıldönümünü hep birlikte kutlayacağız. 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan ecdadımızı coşkuyla anacağımız millet bahçesi alanındayız. Büyük bir coşkuyla günü bekliyoruz. Son 10 gündür tüm ithamlara rağmen valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz ile hazırlıklarımızı yaparız. Hazırlıklarımız tamamlandı. Pazar günü hem Fethimizi kutlayacağız hem de burada bütün vatandaşlarımızın hoş vakit geçireceği millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız" dedi.

"350 YILLIK ZEYTİN AĞACI DİKTİK"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızdaki muhalefet buna olmaz diyor. Biz 50-60 yıllık İstanbul'un simgesi ıhlamur ağaçlarını, çınar ağaçlarını dikeceğiz. Olmaz diyorlar. Şurada 350 yıllık zeytin ağacımız da ölümsüz şehitlerimizi temsil edecek zeytin ağacımızı diktik, onları anacağız diyoruz olmaz diyorlar. Onlar olmaz, yapamazsınız diye dursunlar, 8 bin metrekarelik bu alan 5 milyonluk alanın bir örneğidir.

Hiçbir şekilde bu alanı imara açmıyoruz. Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlarımız pandamı hastanesinden istifade edecekler. Huzur içinde onlara yardım edeceğiz."

DOĞU-BATI PİSTLERİ HİZMET VERECEK

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Kurum ayrıca, "Doğu-batı pistleri acil durumda hizmet verecek" dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yapımına başlanan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul'un fethi programında ilk fidanların dikileceği millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum ayrıca, "Kurum ayrıca, "Doğu-batı pistleri acil durumda hizmet verecek" dedi.