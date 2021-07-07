Bakan Koca yapılan aşı sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı.