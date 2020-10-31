Bakan Koca'dan deprem sonrası önemli çağrı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir depreminde zarar görmüş yakını olanlar için "ALO 184'ü arayın" çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Yakınlarınız için ALO 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" açıklamasında bulundu.