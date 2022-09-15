Sağlık çalışanların maaşıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek.

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