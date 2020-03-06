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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, sosyal medyada yer alan ve İstanbul Yedikule Hastanesi’nde yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi.

"Yedikule Hastanesi’nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" ifadeleri kullanan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle." dedi.