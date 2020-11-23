Bakan Koca'dan Fatih Altaylı'ya teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Teke Tek Bilim' programında konuklarıyla birlikte yayını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek tamamlayan Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."