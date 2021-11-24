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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, WHO Avrupa Müdürü Hans Kluge'ın twetine cevap verdi ve "Sn @hans_kluge Pandeminin başından itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.