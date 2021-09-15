Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.