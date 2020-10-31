Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de depremin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Afetle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz uyarısı yapan Bakan Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın 3 hastanın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu anada kadar müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Bu hastalarımızda herhangi bir ciddi durumun olmadığını söyleyebilirim. Salgın döneminde bugüne kadar örneğini görmediğimiz şeklinde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda, yemek yerken, kalabalık ortamların, kurtarma ekipleri dahil olmak üzere oluştuğunu görüyoruz. Personelin, STK'ların, çalışanların bu elemanların sürekliliğini sağlamak açısından dinlendirerek, onların salgınla mücadelede tedbirlere uymalarını sağlayarak hareket etmelerini sağlamalıyız. Bakanlığımız, ekiplerimiz hem maske, hem dezenfektan dağıtma çabası içindeler. Vatandaşımızın tedbirlere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini, ekiplerin tedbirlere uymasını sağlaması çabası içindeyiz. İnci kızımızı birazdan görüyor olacağım. 3 yavrumuzun biri hayatını kaybetti biliyorsunuz, rahmetli oldu. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Rabbim bu tür acıları, felaketleri bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum. İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun, Türkiye'ye geçmiş olsun. Seyre göre yoğun gayretimiz var. Programı netleştirmiş olacağız.
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