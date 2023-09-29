Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?
Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklama geldi. İşverenlerle biraraya gelindiği toplantıda, Bakan Işıkhan, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Ocak 2024 brüt, net asgari ücret maaş zammı tahminleri...
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Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Bilindiği gibi Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında bir araya gelerek asgari ücret zammını belirlemektedir. Peki, "2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" İşte asgari ücret zammında son durum...
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında; "Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim." ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.
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