Bakan Güler, birlik komutanlarıyla görüştü

Bakan Güler, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla toplantı düzenledi
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı katıldı.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI
Bakan Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarından devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alıp yapılacak çalışmalar yönünde talimatlar verdi.
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