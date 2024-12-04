Son dakika: Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.