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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Son dakika: Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:01
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        Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.

        Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

        Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.

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