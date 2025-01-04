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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:24
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        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.

        Suriye'de Esad yönetiminin devrilerek Rusya'ya kaçmasının ardından Ukrayna, Suriye'nin yeni yönetimi olan Heyet Tahrir El Şam ile iyi ilişkiler kurmak istediğini açıklamıştı.

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