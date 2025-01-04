Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.
Giriş: 04.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.
Suriye'de Esad yönetiminin devrilerek Rusya'ya kaçmasının ardından Ukrayna, Suriye'nin yeni yönetimi olan Heyet Tahrir El Şam ile iyi ilişkiler kurmak istediğini açıklamıştı.
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