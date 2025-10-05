Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı
