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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Guterres'le görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Guterres'le görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgede gelişen olaylar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:15
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        Bakan Fidan, Guterres'le görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

        Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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